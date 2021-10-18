Riskler düşünüldü, tedbirler alındı.

Üniversitelerde uzaktan eğitim sürecinde özellikle uygulamalı derslerde oluşan eksiğin giderilmesi için çalışmalar yapıldı.

Sadece uygulama dersleri için değil, öğrencilerin psikolojik olarak da yüz yüze eğitime hazırlanması ve süreci atlatması için çalışıldı.

Hacettepe Üniversitesi'nde, okula yeni gelen öğrencilerin önceki dönem öğrencilerinden destek alabildiği Akran Destek Programı yapıldı.

'Kitlerle tıp öğrencilerine uygulama becerisi kazandırıldı'

Okula alışmak için Üni101 dersi de devredeydi.

Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Tıp fakültesinde ikinci sınıf öğrencileri için beceri eğitimi diye nitelendirilen bir yara nasıl pansuman edilir, bir dikiş nasıl atılır bu beceriyi kazanmak için eğitimler almaya başlıyorlar. Öğrencilerimizin bu becerilerini geliştirmesine imkan tanıyan bir beceri seti oluşturuldu üniversitemiz tarafından. Bu paketler öğrencilerimizin hepsine ücretsiz gönderildi. Üni101 dersi, öğrencilerin bir an önce üniversiteleriyle bütünleşebilmeleri için uyguladığımız bir dersimiz."

Akdeniz Üniversitesi de telafi eğitimi yaptı

Her üniversite eksikleri kendi bünyesinde tamamlamak için çalıştı.

Akdeniz Üniversitesi'nde yaz döneminde telafi eğitimleri yapıldı, dönem içerisinde bunlara devam ediliyor.

İstanbul Üniversitesi'nden de öğrencilere psikolojik destek

Özellikle öğrencilerin psikolojilerinin etkilenmemesi amacıyla İstanbul Üniversitesi'nde de haftada 150-200 civarında öğrenciye psikolojik destek sağlandı.