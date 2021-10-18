Haber Giriş: 18 Ekim 2021 Pazartesi 08:55Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
YKS ikinci ek yerleştirme tercih işlemleri için son gün
[Fotoğraf: AA]
2021-YKS ikinci ek yerleştirme tercih işlemleri bugün saat 23.59'da sona erecek.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) sosyal medya hesaplarından yapılan hatırlatmada, 2021 YKS ikinci ek yerleştirme tercihleri için 18 Ekim 2021'in (bugün) son gün olduğu belirtildi.
Açıklamada, internet aracılığıyla yapılacak tercihlerin bugün saat 23.59'da sona ereceği kaydedildi.
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