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Eğitim
AA 15.03.2025 14:23

Mesleki ve teknik eğitimin yeni vizyonu öğrenciler ile velilere tanıtılacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi kapsamında mesleki eğitimin yeni vizyonunun öğrenci ve velilere sunduğu fırsatları tanıtmak amacıyla bilgilendirme faaliyetleri başlattı.

Mesleki ve teknik eğitimin yeni vizyonu öğrenciler ile velilere tanıtılacak

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Yusuf Tekin'in, yeni eğitim öğretim yılında mesleki ve teknik eğitimin odağa alınması konusundaki talimatı doğrultusunda öğrenciler ve veliler, rehber öğretmenler, atölye öğretmenleri ve sektörün önde gelen temsilcileriyle bir araya geliyor.

Mesleki ve teknik eğitim bilgilendirme faaliyetlerini başlatan Bakanlık, mesleki eğitimin tüm boyutlarıyla öğrencilere ve velilere tanıtılmasını hedefliyor.

Hazırlanan içerikler öğrencilere kapsamlı bilgiler sunuyor

Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi stratejileri kapsamında hazırlanan içerikler, öğrencilere mesleki eğitimin tanıtımı, okul ve program türleriyle alan ve dal seçimi, yükseköğretime geçiş gibi önemli konularda kapsamlı bilgi sunuyor. Ayrıca öğrenci ve mezunların hakları, mesleki eğitimin avantajları ve iş gücü piyasasındaki fırsatlar hakkında detaylı bilgiler içeriyor. Bu içerikler öğrencilerin geleceğini şekillendirecek kararlar almalarında kıymetli bir rehber niteliği taşıyor.

Faaliyetlerin mayıs ayı sonuna kadar yoğun şekilde devam etmesi planlanıyor.

İl ve ilçe milli eğitim müdürlükleri ile okullar, mayıs ayının son haftasında gerçekleştirilecek Mesleğim Geleceğim ve Kariyerim Haftası'nda da mesleki ve teknik eğitim sürecine dair farkındalık oluşturacak etkinlikler planlayacak.

Mesleki eğitimde 53 alan ve 114 dalda eğitimler sunuluyor

Mesleki eğitimde geleceğe yönelik yeni vizyon doğrultusunda çalışmalar sürerken, "Herkesin bir mesleği olmalı" hedefinden hareketle yapılacak faaliyetlerde, ahilik kültürü merkeze alınarak 53 alan ve 114 dalda verilen eğitimlerle öğrencilerin toplumsal gelişimine katkı sağlayacak becerilere sahip olmaları amaçlanıyor.

Öğrencilerin mesleki bilgi ve becerilerini Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli "erdem-değer-eylem" çerçevesinde yer alan değerler ile uyumlu olarak kazanmaları hedefleniyor.

Mesleki ve teknik eğitimle ilgili detaylı bilgi ve içeriklere "https://meslegimhayatim.meb.gov.tr/" internet adresinden ulaşılabilecek.

ETİKETLER
Milli Eğitim Bakanlığı Meslek Liseleri Yusuf Tekin
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