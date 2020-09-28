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Meslek liselilerin staj dönemi başladı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Anadolu meslek ve Anadolu teknik lisesi öğrencileri, bugünden itibaren staj yapabilecek.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un imzasıyla illere gönderilen yazıya göre Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü'ne bağlı Anadolu meslek ve Anadolu teknik programı öğrencileri bugün itibariyle stajlarına başlayabilecek.
İşletmenin talebi, velinin izni ve koronavirüs salgınına yönelik gerekli tedbirlerin işletmeler tarafından alınması şartı gözetilecek.
İşletmelere gönderilemeyen öğrenciler ise virüs tedbirleri alınarak "işletmede beceri/meslek eğitimi" derslerini okullarında yapabilecek.
Etiketler: staj meslek lisesiSon Güncelleme: 28 Eylül 2020 Pazartesi 15:28
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