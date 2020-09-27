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Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı yapıldı
[Fotoğraf: AA]
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) düzenlenen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) tamamlandı.
YDS saat 10.15'te başladı ve çoktan seçmeli 80 soru için adaylara 180 dakika süre verildi.
ÖSYM'nin sınav takvimine göre YDS sonuçları 23 Ekim'de açıklanacak.
Etiketler: ösym Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit SınavıSon Güncelleme: 27 Eylül 2020 Pazar 14:09
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