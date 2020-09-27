Sonuçlar, "http://www.meb.gov.tr/sinavlar/sorgu/Dpy/Ss/2020_DPY_Sonuc_Bue47nc2q25/" internet adresinden öğrenilebiliyor.

5 Eylül'de yapılan sınava yaklaşık 1 milyon 300 bin öğrenci katılmıştı.