Haber Giriş: Kaynak: AA
MEB bursluluk sınavı sonuçlarını açıkladı
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın (İOKBS) sonuçları açıklandı.
Sonuçlar, "http://www.meb.gov.tr/sinavlar/sorgu/Dpy/Ss/2020_DPY_Sonuc_Bue47nc2q25/" internet adresinden öğrenilebiliyor.
5 Eylül'de yapılan sınava yaklaşık 1 milyon 300 bin öğrenci katılmıştı.
Etiketler: bursluluk sınav sonuçları meb sınav sonuçlarıSon Güncelleme: 27 Eylül 2020 Pazar 23:59
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