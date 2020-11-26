Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), koronavirüs önlemleri kapsamında mesleki ve teknik Anadolu liselerinde üretim kapasitesini harekete geçirmişti.

Temizlik ve dezenfeksiyon ürünlerinden maskeye, tek kullanımlık önlük ve tulumdan yüz koruyucu sipere kadar pek çok ürünün seri üretimine geçen meslek liseleri, döner sermaye kapsamındaki kapasitesini artırmayı sürdürüyor.

2019'da yapılan üretimden elde edilen gelir, 2018'e göre yüzde 40 artarak 400 milyon liraya ulaşmıştı.

Koronavirüs salgını nedeniyle okulların uzun süre kapalı olmasına rağmen bu yıl da artış eğilimi devam ediyor. Bu yılın ilk 10 ayında, meslek liselerinde üretimden elde edilen gelir, 2019'un aynı dönemine göre yüzde 25 artarak 330 milyon liraya ulaştı.

2018'e göre yüzde 40 gelir artışı oldu

MEB Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, son 2 yılda mesleki eğitimde döner sermaye kapsamında meslek liselerindeki üretim kapasitesini artırmaya ve eğitim-üretim-istihdam döngüsünü güçlendirmeye çalıştıklarını söyledi.

Yapılan düzenleme ve planlamalar sonucunda geçen yıl üretimden elde edilen gelirin 2018'e göre yüzde 40 arttığını anlatan Özer, şunları söyledi:

​"COVID-19 salgını nedeniyle bu yıl daha önce üretim yapılabilen çoğu üretim kaleminde sıkıntı yaşanmasına rağmen üretim portföyünde değişikliğe giderek bu sıkıntıyı aşmaya çalıştık. Özellikle maske, dezenfektan, yüz koruyucu siperlik, maske makinesi ve solunum cihazı gibi bu süreçte talep edilen ürünlerin üretimine odaklandık. Dolayısıyla COVID-19 salgınına rağmen 2020 yılının ilk on ayında 2019'un aynı dönemine göre üretimden elde edilen geliri yüzde 25 artırabildik. Bu yılın on ayında üretimden en fazla gelir sağlayan ilk üç il sırasıyla İstanbul, Ankara ve İzmir. Bu dönemde mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarının yaptıkları üretimlerden İstanbul 33 milyon 884 bin lira, Ankara 25 milyon 955 bin lira ve İzmir 15 milyon 545 bin lira gelir elde etti."

Nahit Menteşe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi birinci sırada

Özer, okullar bazında yapılan üretim sıralamasında 7 milyon 656 bin liralık üretimle İstanbul Küçükçekmece Nahit Menteşe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin birinci olduğunu söyledi.

Ayrıca, Kütahya Prof. Dr. Necmettin Erbakan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin 6 milyon 328 bin liralık üretimle ikinci ve Kayseri Melikgazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin 5 milyon 982 bin liralık üretimle üçüncü olduğu bilgisini paylaştı.

Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, 2020'de bu süreci başarıyla yürüten Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne, tüm il müdürlerine, okul yöneticilerine öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.