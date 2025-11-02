Açık 4.9ºC Ankara
Eğitim
AA 02.11.2025 06:10

MEB'in uygulamaları dünyaya örnek gösterildi

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) eğitim alanındaki girişimleri ve öne çıkan uygulamaları, G20 Eğitim Bakanları Toplantısı'nda UNICEF tarafından dünyaya örnek gösterildi.

MEB'in uygulamaları dünyaya örnek gösterildi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre UNICEF Küresel Eğitim ve Ergen Gelişimi Direktörü Pia Britto, Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 22 Ekim'de düzenlenen G20 Eğitim Bakanları Toplantısı'ndaki konuşmasında değer ve beceri temelli Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin uluslararası alanda takdir edildiğini belirtti.

Öğretmenlerin yeni müfredata hazırlanması için yürütülen yüz yüze eğitimlerin, örnek uygulamalar olarak öne çıktığına dikkati çeken Britto, Türkiye'nin sahip olduğu merkezi eğitim sistemiyle erken çocukluk eğitiminde ulusal standartları başarıyla uygulayan ülkeler arasında yer aldığını kaydetti.

Toplantıda ayrıca, erken çocukluk eğitimi ve bakımı düzeyinde milli kimliğe ve ahlaki değerlere verilen önemin, Türkiye'nin güçlü yönlerinden biri olduğu vurgulandı.

