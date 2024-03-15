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Eğitim
AA 15.03.2024 11:25

MEB'in Türkçe Dört Beceri Sınavı artık uluslararası geçerli

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) uygulanan Türkçe Dört Beceri Sınavı, Avrupa Dil Testi Uygulayıcıları Birliği (ALTE) tarafından tescillendi ve uluslararası geçerlik belgesi aldı.

MEB'in Türkçe Dört Beceri Sınavı artık uluslararası geçerli
[Fotograf: TRT Haber]

MEB kaynaklarından alınan bilgiye göre Türkçe okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini ölçen Türkçe Dört Beceri Sınavı, Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metni (CEFR) esas alınarak 2016'da geliştirilmeye başlandı.

Sınav, kişisel gelişim ve mesleki ihtiyaçlar doğrultusunda Türkçe dil becerilerine ilişkin durumunu belgelendirmek isteyenlerin dil yeterliliklerinin ölçülmesi amacıyla uygulanıyor. Sınavda, 4 temel dil becerisine yönelik açık uçlu ve çoktan seçmeli sorular yer alıyor.

Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yazma becerilerinin değerlendirilmesi ile başlatılan sınav süreci, diğer dil becerilerinin değerlendirilmesi ile devam ediyor.

Sınav, uluslararası standartlarda tasarlanan dil laboratuvarlarında ve e-sınav salonlarında tümüyle elektronik ortamda, aday adına tanımlanmış bilgisayarlarda gerçekleştiriliyor. Adayların, bilgisayarları hem fare ve klavye yardımıyla hem de dokunmatik olarak kullanılabildiği sınavda, kalem ve kağıda gerek kalmıyor. Sınavın dinleme ve konuşma bölümlerinde, ortam seslerinden etkilenmeyen yüksek kalitede kulaklıklar kullanılıyor.

Sınavın 17 standarda sahip olduğu tescillendi

Sınavın uluslararası standartlara uygun şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla ALTE kuruluşunun belirlediği standartlar esas alınarak çalışmalar yürütüldü.

Türkçe Dört Beceri Sınavı, uluslararası düzeyde kabul gören bir kuruluş olan Avrupa Dil Testi Uygulayıcıları Birliği (ALTE) tarafından tescillenerek sınava Q-Mark belgesi verildi. Sınav sonuçları, bu belge ile uluslararası arenada geçerliğe sahip oldu ve ALTE kuruluşuna tam üyelik elde etti.

Sınavın, ALTE'nin dil becerilerinin değerlendirilmesi için belirlediği 17 standarda sahip olduğu tescillendi. Bu standartlar, "dört beceriye yönelik testlerin oluşturulması", "testin yönetimi ve güvenliği", "test sonrasında sorulara verilen cevapların puanlandırılması", "test maddelerine ve testin geneline yönelik analizlerin yapılması" ve "adaylara sonuçların açıklanması" başlıklarından oluşuyor.

ALTE'ye başta Almanya, Fransa, Hollanda, İngiltere, İspanya, İtalya olmak üzere pek çok Avrupa ülkesinde dil becerileri sınavları yürüten kuruluşlar üye bulunuyor. Bu kuruluşlar da dil sınavlarını ALTE tarafından belirlenen standartlara göre gerçekleştiriyor.

Bakanlık yetkilileri, uygulanmaya devam edecek olan sınavın, Türkçe'nin doğru ve güzel kullanımının geliştirilmesine katkıda bulunacağını vurguladı.

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