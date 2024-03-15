ABD’deki Türk çocukları, Çanakkale Zaferi'ni yapay zekayla anlattı

Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığının Amerika Eğitim Müşavirliği ve diğer eyaletlerdeki Eğitim Ataşelikleri, Çanakkale Zaferi'nin 109. yılında, Türk tarihindeki bu dönüm noktasını genç nesillere aktarmak amacıyla "Çanakkale Dijital Sanat Sergisi” düzenliyor.

Ülkenin farklı eyaletlerinden pek çok Türk çocuğu, dijital sanat sergisine, çevrim içi, yapay zeka teknolojilerinden faydalanarak oluşturdukları görsellerle katılıyor.

Çanakkale Zaferi'nin anısına, "18 Mart'ta, 18 Başlıkta Çanakkale Destanı" temasıyla, yaşları 5 ila 18 olan çocuklara yönelik düzenlenen etkinlik, ABD'de yaşayan Türk çocuklarının tarihlerini sanat aracılığıyla keşfetmelerine ve ifade etmelerine olanak sağlıyor.

Sergi, hem yarışmacı olarak katılan hem de sergiyi dijital ortamda ziyaret eden çocuklara Çanakkale Savaşı'nın önemli anlarını yapay zeka destekli dijital görseller aracılığıyla yeniden yorumlama fırsatı sunuyor.

100'e yakın görsel yüklendi

Sergi kapsamında, Atatürk'ün Conkbayırı savunmasından Seyit Onbaşı'ya, Anzak Askerleriyle İnsanlık Köprüsü Kurulmasından Nusret Mayın Gemisi'ne kadar 18 başlıkta kahramanlık hikayeleri üzerinden eserler kabul edilirken, çocukların hazırladığı dijital eserlerden seçilenler 18martdestani.com sitesinde sergileniyor.

Devam eden yarışma çerçevesinde açılan siteye şu ana kadar 100'e yakın görsel yüklenmiş durumda.