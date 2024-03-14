Havacılığın teknisyenleri Eskişehir’de yetiştirilecek

Türkiye’nin savunma sanayiinde ihtiyacı olan, aralarında genel maksat helikopteri ile insansız hava aracının (İHA) da bulunduğu araçların motor üretimini Eskişehir tesislerinde gerçekleştiren TEI ile Eskişehir Milli Eğitim Müdürlüğü arasında teknisyen yetiştirilmesine ilişkin ‘teknisyen okulu projesi’ protokolü imzalandı.

Anadolu Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi’ndeki imza törenine Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Celile Eren Ökten, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Akşit, İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın ile öğrenciler katıldı.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Eskişehir’in Türkiye havacılık sektörünün en önde olan illerinden biri olduğunu söyledi.

Teknisyen yetiştirilmesi için hazırlanan projenin havacılık sektöründe örnek olacağını ifade eden Vali Aksoy, şöyle konuştu:

“Bugün Türkiye’ye de örnek olacağını değerlendirdiğimiz, bir projenin imza töreninde bir aradayız. Gelişen ve büyüyen Türkiye, havacılık sektöründe de önemli mesafeler almaya başladı. Havacılık sektöründe Eskişehir Türkiye’nin en önde olan illerinden bir tanesi. Uçak ve helikopter motoru gibi çok önemli olan havacılıkla ilgili birçok ürünün burada üretimi ve ön çalışmaları yapılıyor. Bu anlamda Türkiye’nin en öncü kuruluşlarından biri olan TEI Eskişehir’de. Bunun dışında özel havacılık faaliyetlerinde bulunan firmalarımız var.

Uluslararası alanda birçok uçakta Eskişehir’de üretilen parçalar var. Türkiye’de havacılık sektörü oldukça iyi bir konuma doğru ilerliyor ve bununda lokomotifi Eskişehir. Bu anlamda meslek liselerimizdeki gençlerimizin de havacılık sektöründe daha fazla yer alabilmeleri, onların bu alana ilgi duymaları bakımından bu okulumuz oldukça kıymetli. Gençlerimizin bu alanda eğitim almaları ve Türkiye’nin en önemli kurumlarından biri olan TEI de çalıma fırsatı yakalayabilmeleri oldukça önemli."

Konuşmaların ardından TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Akşit ile Eskişehir Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın tarafından, Havacılık Teknisyen Okulu Projesi’nin protokolü imzalandı. TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Akşit, öğrencilere açılış dersi olarak TEI’nin şu ana kadar ürettiği uçak motorlarıyla ilgili bilgiler verdi.

Teknisyenler bu projeyle sektöre kazandırılacak

Protokolle birlikte Havacılık Teknisyen Okulu ile öğrencilere TEI’de çevrimiçi eğitimler alma fırsatı sunulacak ve eğitimlerin sonunda yapılacak sınavlarda başarılı olan 50 öğrenci atölye eğitimlerine katılma hakkı kazanacak.

Atölye eğitimlerinde de başarı gösteren öğrenciler TEI’de iş imkanı bulacak. Bu projeye, bünyesinde Makine ve Tasarım Teknolojisi, Metal Teknolojisi, Motorlu Araçlar Teknolojisi ve Raylı Sistemler Teknolojisi alanları bulunan 8 meslek lisesinde eğitim gören 12’nci sınıf öğrencilerinden 506 kişi, başarı notu 80 ve üzeri olan 11’inci sınıf öğrencilerinden 48 kişi olmak üzere toplam 554 öğrencinin katılması planlandı.