Milli Eğitim Bakanlığı, 2019-2020 eğitim öğretim yılında fikri mülkiyet kapsamında, patent, faydalı model, marka ve tasarımını ana tema olarak belirledi ve bu konuda ilk adımı mesleki ve teknik eğitimle attı. Aynı zamanda, sürece dahil ettiği BİLSEM'lerle ilgili çalışmalara da hız verdi.

Türk Patent ve Marka Kurumu uzmanlarınca eylül ayında Türkiye genelinde mesleki ve teknik eğitimden sorumlu şube müdürleri için verilen 2 günlük eğitimlerin ardından, 81 ildeki BİLSEM müdürleri için eğitim programı başlatıldı.

Bu kapsamda, BİLSEM'lerdeki çalışmaların incelenmesi, eğitim faaliyetlerinin değerlendirilmesi, kurum kaliteleri ile teknik altyapılarının artırılması ve kurumlardaki örnek çalışmaların paylaşılması amacıyla bir çalıştay başlatıldı.

21 Ekim'de Aydın'ın Kuşadası ilçesinde başlayan BİLSEM Yöneticileri Çalıştayı'nda, öğrenci tanılama süreci, öğretmen seçimi, araştırma ve proje başvuruları ile yıl boyu yapılacak faaliyetler kapsamlı bir şekilde ele alınıyor.

Türkiye genelinde BİLSEM yöneticilerinin geniş katılımıyla devam eden çalıştayın odağını da BİLSEM'lerde patent, faydalı model, marka ve tasarım eğitimi oluşturdu. Bu çerçevede, Türk Patent ve Marka Kurumu uzmanları tarafından 81 ilden gelen 165 BİLSEM müdürüne eğitim verildi.

"Çalışmalarımız tamamlandı"

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, adımları takvimine göre attıklarını vurguladı.

"Mesleki ve teknik eğitimden sonra BİLSEM yöneticilerine fikri mülkiyete yönelik farkındalık ve patent, faydalı model, tasarım ve marka ile ilgili süreçlere ilişkin detaylı bilgilendirme çalışmalarımızı tamamlamış bulunuyoruz."

Hedef 250 patent, faydalı model ve tasarım tescili

Çalışmaya katkılarından dolayı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Ahmet Emre Bilgili ve çalışma arkadaşlarına, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Habip Asan'a teşekkür eden Mahmut Özer, okullara yönelik rehberlik çalışmalarının da yoğun bir şekilde devam ettiğini anlatarak, şöyle konuştu:

"Öğrenci ve öğretmenlerimize yönelik bu konuda farkındalık oluşturacak ve süreçlerde rehberlik edecek doküman hazırlama çalışmalarımız devam ediyor. Süreç planlandığı gibi ilerliyor. Önümüzdeki günlerde bu konuda farklı açılımlar da yapacağız.

Önümüze somut bir hedef de koyduk. Hedefimiz, bu eğitim öğretim yılı sonunda 150'si BİLSEM, 100'ü mesleki ve teknik eğitim olmak üzere 250 patent, faydalı model, marka ve tasarım tescilini almak. Potansiyelimizle karşılaştırıldığında rahatlıkla başarabileceğimiz bir hedef. Bu konuda temel eğitim ve ortaöğretim seviyesinde bir kültür oluşturmamız, bunu ülke sathında yaygınlaştırmamız sadece bu seviyelerde önemli ürünlerin ortaya çıkmasını sağlamayacak, aynı zamanda yükseköğretimdeki kültürü de güçlendirecek."

Kaynak: AA