Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak merkezi sınav tarihini belirledi.

Sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin iki oturum olarak düzenlenen ve 7 Haziran 2020'de yapılacak sınavda soru sayısı, ders dağılımları ve süre konusunda değişiklik yapılmadı.

Sınavda, 8'inci sınıf öğretim programları esas alınacak. Aynı gün yapılacak ve iki bölüm halinde uygulanacak sınavda çoktan seçmeli 90 soru sorulacak. Birinci bölüm, 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve süresi 75 dakika, ikinci bölüm ise 40 soruluk sayısal alandan oluşacak ve süresi 80 dakika olacak.

Soru sayısının yarısı kadar örnek soruya yer verildi

MEB, LGS kapsamındaki merkezi sınava yönelik soru kitapçıkları yayımlamaya bu yıl da devam edecek.

Yayımlanan ilk soru kitapçığına, MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün web sitesinden (http://odsgm.meb.gov.tr/) erişilebilecek.

Kitapçığa ulaşmak için tıklayınız

Örnek soru kitapçığında, sayısal ve sözel testlerde sorulacak soru sayısının yarısı kadar örnek soruya yer verildi.

Kaynak: AA