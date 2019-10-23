Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü koordinesinde yürütülen yaygın eğitim kursları, Türkiye'nin 81 ili ve ilçelerinde hizmet veriyor. Bu kurslar ile vatandaşlara mesleki beceriler edinme, çeşitli hobi dallarında yeteneklerini geliştirip uzmanlaşma ile genel kültür seviyelerini artırma imkanı tanınıyor.

Bakanlık verilerine göre, ocak ayından bugüne kadar geçen yaklaşık 10 aylık sürede toplam 317 bin 852 kurs açılırken, bu kurslara 6 milyon 118 bin 274 kursiyer katılım sağladı.

2019'da en çok kursiyer kaydedilen program, 566 bin 469 kişiyle gıda ve su sektöründe çalışanlara yönelik hijyen eğitimi olurken, bunu 412 bin 111 kişiyle "Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitimleri" izledi.

Hayat Boyu Öğrenme Programı kapsamında Olgunlaşma Enstitüleri ve Halk Eğitimi Merkezlerinde ücretsiz sunulan yaygın eğitim kursları içerisinde Kur'an-ı Kerim (Elifba) okuma kurslarına 184 bin 131, Kur'an-ı Kerim tecvidli okuma kurslarına 112 bin 127, bilgisayar işletmenliğine 137 bin 200, A1 seviyesi İngilizce kurslarına 110 bin 695, Türk İşaret Dili eğitimlerine 96 bin 749 ve ilk yardım eğitimlerine de 74 bin 969 kişi katıldı.

Okuryazarlık Seferberliği ile 107 bin vatandaşa ulaşıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan "Okuryazarlık Seferberliği" kapsamında açılan "Yoğunlaştırılmış Temel Düzey Okuma Yazma Eğitim Programlarına" katılanların sayısı ise 107 bin 279 oldu.

İlk uygulanmaya başlandığı 2018'de 800 bin vatandaşa ulaşılarak Cumhuriyet tarihi rekorunun kırıldığı seferberlik için 10 aylık sürede toplam 13 bin 823 kurs açıldı.

Son 11 yılda 37 milyondan fazla vatandaşa ulaşıldı

Ayrıca Bakanlıkça açılan kursların sayısı 2008'den bu yana 1 milyon 827 bin 353'e ulaştı. Bu kurslardan 37 milyon 301 bin 954 kişi yararlandı.

Dönem dönem güncellenen kurslar, "Öğrenmenin yaşı yok" misyonuyla el sanatlarından bahçeciliğe, çocuk gelişiminden denizciliğe, hayvan yetiştiriciliğinden güzellik ve saç bakımına uzanan çok geniş bir yelpazede vatandaşlara hizmet veriyor.

Kaynak: AA