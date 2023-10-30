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Eğitim
MEB 30.10.2023 12:48

MEB'den yurt dışı temsilciliklere dijital tarih albümü

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla yurt dışında görev yapan eğitim müşavirlikleri ve ataşelikler için "Yurt Dışı Temsilciliklerimizin Dijital Tarih Albümü" adlı çalışma hazırladı.

MEB'den yurt dışı temsilciliklere dijital tarih albümü

Cumhuriyet'in 100. yılına özel çalışmayla MEB'in yurt dışı teşkilatında görev yapan eğitim müşavirlikleri ve ataşelikleri için animasyonlarla dijital tarih albümü hazırlandı.

Temsilciliklerin resmi internet sitelerinde ve sosyal medya hesaplarında paylaşılmaya başlanan animasyonlarda, MEB'in ilgili ülkedeki eğitim tarihçesi, faaliyet gösteren okulları, okutulan dersleri, üniversitelerde görevlendirilen akademisyenlerce verilen Türkçe öğretim programı ve Türkiye Maarif Vakfı'na ilişkin bilgiler yer aldı.

Ayrıca hazırlanan animasyonlarla, yurt dışında yaşayan her yaştaki vatandaşın Türkiye ile arasındaki bağları eğitim aracılığıyla korumak, güçlendirmek ve eğitim diplomasisi faaliyetlerini yürütmek gibi önemli görevler üstlenen temsilciliklerin çalışmalarının etkili bir dille anlatılması sağlandı.

Cumhuriyetin eğitim mirasını animasyonlarla hayata geçirerek yurt dışındaki eğitim diplomasisini daha da görünür kılmayı da amaçlayan proje ayrıca, Türkiye'nin eğitimdeki ilerleyişini ve vizyonunu dünya genelinde yaymak için bir fırsat sunmuş oldu. Bu özel dijital tarih albümü gelecek nesillere ilham vermek, kültürel değişim ve eğitim alanındaki iş birliklerini teşvik etmek için tasarlandı.

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Cumhuriyetin 100. yılı Milli Eğitim Bakanlığı
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