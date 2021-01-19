Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ortaokul öğrencileri için hazırladıkları çalışma fasiküllerinin 4’üncü ünitesini de yayımladı.

Yeni fasikül, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) hazırlığındaki 8’inci sınıf öğrencileri için de önemli bir kaynak oluşturuyor.

Uzaktan eğitim sürecinde öğrencilere ihtiyaç duydukları her türlü desteği sağlamaya çalıştıklarını vurgulayan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, kaynak çeşitliliğini artırarak diğer üniteleri kapsayan fasikülleri de yayımlamaya devam edeceklerini söyledi.

49 fasikülde 3 bin 350 soru yer alıyor

Öğrencilerin işleyecekleri konuları pekiştirmelerini ve öğrendiklerini kalıcı hale getirmelerini sağlayacak şekilde tasarlanan 49 fasikülde toplam 3 bin 350 soru yer alıyor.

Çeşitli soruların yanı sıra, eşleştirme ve bulmaca gibi etkinliklerin de bulunduğu fasiküllere "http://odsgm.meb.gov.tr" adresinden erişilebiliyor.