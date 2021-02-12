Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), özel gereksinimli öğrencilerin eğitim sürecini artan zengin içeriklerle desteklemeye devam ediyor.

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, özel öğrenciler için “İşitme Engelli Öğrenciler İçin Okuma Yazma Öğreniyorum” isimli 5 kitaptan oluşan set hazırladı.

[Fotoğraf: Milli Eğitim Bakanlığı]

Dijital versiyonuna da ulaşmak mümkün

Alanında bir ilk olan kitaplarda, işitme engelli öğrencilerin okuma yazma sürecine aktif katılımını sağlayacak içerikler ve görsel betimlemeler yer alıyor.

İşitme yetersizliği olan öğrencilerin edinmeleri gereken becerileri destekleyen ve beraberinde kelime dağarcığının zenginleşmesini sağlayacak kaynakların dijital versiyonuna http://orgm.meb.gov.tr/derskitaplari/isitme.html adresinden ücretsiz ulaşılabiliyor.

“Özel gereksinimli öğrencilerin hep yanlarında olduk”

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, salgın sürecinde özel gereksinimli öğrencilerin ihtiyaçları konusunda çok daha hassas davranmaya çalıştıklarını vurguladı.

Bakan Selçuk, zengin basılı ve dijital kaynaklarla özel gereksinimli öğrencilerin yanlarında olmaya devam edeceklerini söyledi.