Milli Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Ders kitaplarında aranan nitelikler, tarihi, kültürel, milli ve manevi değerleri kapsayıcı şekilde belirlendi.

Ders kitaplarının kalitesinin artırılması amacıyla kitap yazım sürecinde program geliştirme, ölçme ve değerlendirme ile rehberlik sorumluları bulundurulması zorunlu hale getirildi.

Bakanlık tarafından belirlenmeyen ders kitapları ile okutulacak diğer eğitim araçları öğrencilere aldırılamayacak.

Kitapların ilk sayfalarında yer alacak unsurlar ile azınlık okulları veya yabancılar tarafından açılmış özel okullardaki ders kitaplarına yönelik kriterler belirlendi.