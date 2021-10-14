Haber Giriş: 14 Ekim 2021 Perşembe 15:04Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
MEB'den ders kitapları kararı
Milli Eğitim Bakanlığı, eğitim kurumlarında okutulacak ders kitabı ile eğitim araçlarının niteliklerine yönelik düzenleme yaptı. Bakanlığın belirlemediği ders kitapları öğrencilere aldırılamayacak.
Milli Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Ders kitaplarında aranan nitelikler, tarihi, kültürel, milli ve manevi değerleri kapsayıcı şekilde belirlendi.
Ders kitaplarının kalitesinin artırılması amacıyla kitap yazım sürecinde program geliştirme, ölçme ve değerlendirme ile rehberlik sorumluları bulundurulması zorunlu hale getirildi.
Bakanlık tarafından belirlenmeyen ders kitapları ile okutulacak diğer eğitim araçları öğrencilere aldırılamayacak.
Kitapların ilk sayfalarında yer alacak unsurlar ile azınlık okulları veya yabancılar tarafından açılmış özel okullardaki ders kitaplarına yönelik kriterler belirlendi.
Etiketler: Milli Eğitim Bakanlığı Resmi Gazete
Son Haberler
- 15:56
- 16:02
- 16:00
- 15:51
- 15:38
Sıradaki Haber
ALES başvurularında son gün
Yükleniyor lütfen bekleyiniz