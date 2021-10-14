Haber Giriş: 14 Ekim 2021 Perşembe 10:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
ALES başvurularında son gün
[Fotoğraf: AA]
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı için başvurular bugün saat 23.59'da sona erecek.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 2021 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021-ALES/3) başvurularının bugün sona ereceğini duyuruldu.
ÖSYM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 2021-ALES/3 için başvuruların internet aracılığıyla bugün saat 23.59'da sona ereceği hatırlatıldı.
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