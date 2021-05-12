Milli Eğitim Bakanlığı, Twitter hesabından uzaktan eğitimle ilgili bir açıklama yaptı.

Açıklamada, 17 Mayıs'ta tüm eğitim ve öğretim kurumlarında uzaktan eğitim yapılacağı bilgisi verildi.

"Resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumlarında yüz yüze eğitimin devamıyla ilgili karar, 17 Mayıs 2021 tarihinde yapılacak durum değerlendirmesinin ardından kamuoyu ile paylaşılacaktır."