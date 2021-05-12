Haber Giriş: 12 Mayıs 2021 Çarşamba 22:19Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
MEB'den 17 Mayıs açıklaması
Milli Eğitim Bakanlığı, 17 Mayıs Pazartesi günü tüm eğitim ve öğretim kurumlarında uzaktan eğitim yapılacağını açıkladı.
Milli Eğitim Bakanlığı, Twitter hesabından uzaktan eğitimle ilgili bir açıklama yaptı.
Açıklamada, 17 Mayıs'ta tüm eğitim ve öğretim kurumlarında uzaktan eğitim yapılacağı bilgisi verildi.
"Resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumlarında yüz yüze eğitimin devamıyla ilgili karar, 17 Mayıs 2021 tarihinde yapılacak durum değerlendirmesinin ardından kamuoyu ile paylaşılacaktır."
BASIN AÇIKLAMASI pic.twitter.com/cn9Ob0T2KB— MEB (@tcmeb) May 12, 2021
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