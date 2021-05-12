Haber Giriş: 12 Mayıs 2021 Çarşamba 12:31Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
YÖK: Dünyadaki akademisyenler İsrail'in saldırılarına duyarsız kalmasın
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Yükseköğretim Kurulu da Filistinlilere saldıran İsrail'e tepki gösterdi. Dünyadaki akademisyenlerin İsrail saldırılarına duyarsız kalmaması istendi.
Yükseköğretim Kurulu'ndan (YÖK) yapılan açıklamada "İsrail'in yaşlı kadın ve çocukları öldürmeye yönelik vahşi saldırılarını en güçlü şekilde kınıyoruz" ifadeleri yer aldı.
İsrail'in saldırılarına tepki göstermenin sadece İslam dünyası değil insan haklarını savunan tüm dünyanın görevi olduğu belirtildi.
Akademik camiaya çağrı yapılan açıklamada, "İsrail devletinin vahşi saldırılarına karşı duyarsız kalmamaya davet ediyoruz" denildi.
"Filistinli gençlerin Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarında eğitim almaları ve ülkelerinin özgürlük mücadelesine katkı sağlaması için yapılan girişimlerimizi bundan sonra da sürdürmekte kararlıyız" açıklaması yapıldı.
Etiketler: YÖK İsrail Filistin Devleti
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