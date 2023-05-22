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Eğitim
TRT Haber 22.05.2023 12:52

MEB'de görevde yükselme sınav kılavuzu yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığınca şube müdürlüğü, şeflik, memurluk ve saymanlık için görevde yükselme sınav kılavuzu yayımlandı. Yazılı sınav için başvuru ve onay süreci 29 Mayıs- 7 Haziran tarihleri arasında yapılacak.

MEB'de görevde yükselme sınav kılavuzu yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda merkez ve taşra teşkilatında boş bulunan memur, sayman, şef ve il-ilçe milli eğitim müdürlükleri şube müdürü kadrolarına görevde yükselme yoluyla atama yapılacak.

Milli Eğitim Bakanlığınca görevde yükselme ve unvan değişikliği kapsamında şube müdürlüğü kadrosu için 400, şeflik için 2 bin, memurluk için 3 bin ve saymanlık kadrosu için 57 kontenjan belirlendi.

Yazılı sınav için başvuru ve onay süreci 29 Mayıs- 7 Haziran tarihleri arasında yapılacak. Başvuru tarihinin son günü saat 18.00'de onay süreci tamamlanacak. Görevde yükselme yazılı sınavına katılacak adaylar meb.gov.tr adresinde 9 Haziran'da ilan edilecek. Sınav giriş belgeleri 26 Haziran tarihinde yayımlanacak. Görevde yükselme sınavı 9 Temmuz'da, sınav sonuçları ise 4 Ağustos tarihinde açıklanacak.

Görevde yükselme yazılı sınavına başvuruda bulunmak isteyen adayların, takvimde belirtilen süre içinde mebbis.meb.gov.tr internet adresindeki elektronik başvuru formunu eksiksiz ve doğru olarak doldurmak suretiyle başvurularını yapmaları gerekiyor.

Görevde yükselme sınavı Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van illerinde yapılacak.

Adaylara toplam 60 sorudan oluşan çoktan seçmeli test uygulanacak. Üç oturum halinde yapılacak sınavın her bir oturumu için (1. oturum saat 09.30'da şube müdürlüğü; 2. oturum 12.30'da memur-şef; 3. oturum 16.00'da sayman) 75 dakika süre verilecek.

Değerlendirme sonucunda 100 üzerinden 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacak.

Atamalarda mülakat olmayacak

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede; görevde yükselme ve unvan değişikliği kapsamında şube müdürlüğü kadrosu için 400, şeflik için 2 bin, memurluk için 3 bin ve saymanlık kadrosu için 57 kontenjan belirlendiğini kaydetti.

Özer, atamalarda mülakat yapılmayacağını vurgulayarak, "Sınavda başarılı olan personelimizin, alanlarına göre belirlenen kontenjan doğrultusunda, yazılı sınav sonucuna göre atamalarını gerçekleştireceğiz. Bu vesileyle görevde yükselme ve unvan değişikliğine başvuracak Bakanlığımızın tüm personeline bu sürecin hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

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