Milli Eğitim Bakanı Özer: 29 Mayıs'ta okullarımızı tatil edeceğiz

Bakan Özer, TRT Haber’de gündeme dair soruları yanıtladı.

Özer'in konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

16 Haziran'da okullar kapanıyor, uzatma yapmadık.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: 16 Haziran'da okullar kapanıyor uzatma yapmadık. pic.twitter.com/8ouA8cteJl — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 22, 2023

Deprem bölgesinde telafi eğitimi

1 Ağustos- 1 Eylül tarihleri arasında deprem bölgesinde 2 aylık telafi eğitim programı yapacağız.

2023-2024 eğitim öğretim dönemine başlarken 1 aylık daha telafi eğitimi yapacağız. Yani deprem bölgesinde 2 ay telafi eğitimi yapacağız. Öğrenciler illa eğitim aldıkları lokasyonda değil istedikleri ilde bu eğitimi alabilecek.

Deprem bölgesine geri dönüşler devam ediyor. 82 bin 560 öğrenci geri dönüş yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Deprem bölgesinde 2 aylık telafi eğitim programı yapacağız. https://t.co/z9ptcZRq4x pic.twitter.com/7lgcKcE06q — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 22, 2023

OECD'nin Türkiye Eğitim Raporu

Türkiye'de okullaşma oranlarıyla ilgili problemler vardı. Okullaşma oranı yüzde 50'nin altındaydı. Son 20 yılda bunların iyileştirilmesi için hamleler yapıldı.

20 yılda okul öncesi eğitim yüzde 99,9'a ulaştı. Yüzde 44 olan lisede okullaşma oranı yüzde 99,12'ye yükseldi.

Raporda "Türkiye kaliteli şekilde büyüme sağladı" diyor.

Türkiye, öğretmen sayısını artırarak, öğretmen başına düşen öğrenci sayısını da azaltmış. Raporda bu şekilde geçiyor. Lisedeki öğretmen başına düşen öğrenci sayısı OECD'den bile iyi.

Kız çocuklarının okullaşma oranı

Kız çocuklarımızın okullaşma oranı 2000'li yıllarda yüzde 39'du, bu dönüşümden sonra yüzde 99'a çıktı. Kız çocuklarının okullaşma oranı, erkeklerin üzerine geçmeye başladı.

'Yurt dışına beyin göçü' iddiası

Bu iddia tamamen bir algı. Türkiye'nin yaşanılabilir bir ülke olmadığıyla ilgili algı yapıyorlar. Yükseköğretimdeki uluslararası öğrencilerin sayısı sürekli artıyor.

Kılıçdaroğlu'nun iddiaları

Kılıçdaroğlu'nun iddiaları tamamen yalan. OECD raporları ortada, isteyen herkese verilerimizi veririz. Türkiye okullaşma oranlarını yüzde 99'un üzerine çıkarmışken bu iddialar bana hakikatle, sahadan kopukluk olarak geliyor. Kılıçdaroğlu verileri çarpıtıyor, bu emeğe saygısızlıktır.

Mesleki eğitime yönelik adımlar

İlk kez yüzde 1'lik başarı dilimlerinden öğrenci alan okullarımız ortaya çıkmaya başladı. Diğer taraftan meslek liseleri döner sermaye kapsamında üretim yapmaya başladı. Meslek liseleri artık yurt dışına ihracat yapmaya başladı.

Meslek Eğitim Merkezleri'nde haftada bir gün öğrenciler okula gidiyor, 4 gün iş yerinde oluyor. Mezunların istihdam oranı da yüzde 88.

Yeni öğretmen ataması

Mülakatların kaldırılacağını cumhurbaşkanımız açıklamıştı. Mülakat kaldırıldığı zaman öğretmen atmasında tek kriter KPSS olacak. İnşallah bundan sonra 45 binle sınırlı kalmayacak, atama illa ki olacak. Bizim istediğimiz kardeşlerimizin bir an önce okullarına kavuşması.

29 Mayıs'ta okullar tatil olur mu?

28 Mayıs'ta ikinci tur seçimleri olacak, 29 Mayıs'ta okullarımızı tatil edeceğiz. Öğrencilerimiz izinli olacak, öğretmenlerimiz idari izinli sayılacak.