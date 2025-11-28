Puslu 8.3ºC Ankara
Eğitim
AA 28.11.2025 09:53

MEB ve ÖSYM, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında soru modeli çalışmaları yapıyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) işbirliğiyle, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli öğretim programları kapsamında yürütülen soru modeli çalışmaları devam ediyor.

MEB ve ÖSYM, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında soru modeli çalışmaları yapıyor

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü koordinesinde, MEB ile ÖSYM'nin Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında yeni soru modeli geliştirilmesine yönelik işbirliği sürüyor.

Bu çerçevede düzenlenen çalıştaylarla uzman ekipler, öğrencilerin bilgi ve becerilerini bütüncül biçimde değerlendirecek yapının oluşturulmasına yönelik çalışmalar yürütüyor.

Bu süreçte düzenlenen çalıştaylara Bakanlık yöneticileri, ÖSYM temsilcileri, akademisyenler ve öğretmenlerden oluşan uzman ekipler katılarak, soru modeli tasarımına ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.

Çalışmalarda soru modelinin temel bileşenleri, kullanılacak soru tipleri ve değerlendirme kriterlerine ilişkin teknik çerçeve üzerinde ortak görüşler ele alınıyor.

Geliştirilecek soru modeli, öğrencilerin "konuları anlama", "ilişkilendirme", "uygulama" ve "problem çözme" gibi temel becerilerini ortaya koyan görev ve soru türlerini esas alan yapıda tasarlanıyor.

ÖSYM Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim
