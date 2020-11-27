Son 2 yılda mesleki eğitimde çok boyutlu adımlar atarak önemli bir dönüşüm sağlayan MEB, buna bir yenisini daha ekledi.

Milli Eğitim Bakan Yarımcısı Mahmut Özer başkanlığında İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan ve sektör temsilcileri, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Kemal Varım Numanoğlu, Strateji Dairesi Başkanı Fatih Leblebici ve ilgili daire başkanları bir toplantı yaptı.

Toplantıda, kaynakçılık eğitimindeki sorunlar ve istihdamda yaşanan sıkıntılar masaya yatırıldı. Toplantı sonrasında İstanbul'da kaynakçılık mesleki eğitimi üzerine 5 mükemmeliyet merkezi kurulması kararı alındı.

MEB, kaynakçılık mükemmeliyet merkezlerinin altyapı ihtiyacını karşılamak üzere 10 milyon lira ödenek desteği sağladı.

"Kaynakçılık çok büyük ihtiyaç"

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, mesleki eğitimi güçlendirmenin en önemli öncelikleri arasında bulunduğunu söyledi.

Son 2 yılda mesleki eğitimin güçlendirilmesi konusunda çok önemli mesafe alındığını vurgulayan Özer; otomotiv, denizcilik, ulaşım, enerji, uçak ve havacılık ve savunma sanayi gibi çok farklı alanlarda kaynakçılığın çok büyük ihtiyaç olduğunu anlattı.

Mükemmeliyet merkezlerinde son teknoloji cihazlar bulunacak

İyi bir eğitime sahip insan kaynağının ürün ve üretim kalitesini artıracağını bunun da ülke ekonomisine ciddi katkısı olacağını söyleyen Özer, şu bilgileri verdi:

"Gelinen noktada mesleki eğitimde tematik alanlarda açılımlar yapmak için yeni bir adım attık. Bu bağlamda ilk adım olarak kaynakçılık alanını seçtik. Kaynakçılık alanında hem ulusal hem de uluslararası ölçekte iş dünyamızın ihtiyaçlarını nasıl karşılayabileceğimiz ile ilgili İstanbul Sanayi Odamızla çok verimli bir toplantı yaptık. İstanbul'da kaynakçılık alanında iş gücü piyasasında sorunu çözecek ve kaynakçılık alanında teknolojik gelişimleri göz önüne alan altyapısı güçlü 5 mükemmeliyet merkezi kurma kararı aldık. Seçilen mesleki ve teknik Anadolu liselerimizde kuracağımız mükemmeliyet merkezleri kaynakçılığın tüm alanlarını kapsayan ve son teknoloji cihazları içeren altyapıya sahip olacak.

Bu kapsamda 10 milyon lira ödenek tahsisini hemen yaptık. Kısa sürede altyapıyı mükemmel hale getireceğiz. Burada görevli tüm öğretmenlerimizin mesleki gelişim eğitimleri İSO desteği ile süreklilik kazanacak. Ayrıca müfredatı da birlikte güncelleyeceğiz. İSO ayrıca öğrencilerin bu alanı tercih etmesi durumunda öğrencilere burs verecek ve mezunların istihdamında da öncelik sağlayacak."

Bilimsel ve teknolojik projelere de imza atılacak

Özel, mükemmeliyet merkezleri sayesinde Türkiye'nin kaynakçılık alanında ihtiyacı olan nitelikli personelin yetiştirilmesinin yanı sıra bilimsel ve teknolojik projelerin hayata geçirileceğini söyledi.

Atılan yeni adımın hayırlı olmasını temenni eden Özer, sürece verdikleri destekler için İSO'nun Başkan ve yetkilileri ile sektör temsilcilerine şükranlarını sundu.