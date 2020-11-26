Haber Giriş: 26 Kasım 2020 Perşembe 14:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
ALES giriş belgeleri erişime açıldı
ÖSYM tarafından 6 Aralık’ta yapılacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı belgeleri erişime açıldı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 6 Aralık'ta uygulanacak ALES adaylarının, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren belgelerini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.
ALES adayları, sınav günü saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
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