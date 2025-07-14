MEB, öğretmen-veli iletişimini yerli ve milli uygulamayla yürütecek

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), bürokrasiyi azaltmak ve ulaşılabilirliği sağlamak kapsamında dijital dönüşüm çalışmaları doğrultusunda mesaisini artırdı.

Bu kapsamda hem Bakanlığın öğretmen ve diğer personeli ile hem de öğretmenlerin velilerle doğrudan iletişim kurabilmesinin yanı sıra velilerin öğrencilerinin notlarına, devamsızlık ve sınav tarihi gibi bilgilerine anlık ulaşmasını sağlamak için Turkcell'in yerli ve milli mesajlaşma uygulaması BiP üzerinden iki yeni mesajlaşma servisi devreye alınacak.

MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü ile Turkcell arasında ortaklaşa gerçekleştirilecek projeye ilişkin imzalar 22 Temmuz'da atılacak.

Öğretmen Bilgi Servisi ve Okul-Veli Asistanı kurulacak

Proje ile yeni nesil teknolojiler kullanılarak yerli ve milli teknoloji sayesinde bilgi güvenliğinde yabancı hizmetlerden bağımsız çalışabilme imkanı sağlanacak ve yabancı uygulamalarda yaşanan erişim sorununun önüne geçilecek.

Kontrolsüz şekilde sosyal medya, internet üzerinden yayılan haberlerdeki yanıltıcı bilgiler yerine doğru bilgiye de bu servisler üzerinden erişim sağlanacak.

Türk mühendislerinin geliştirdiği yerli ve milli mesajlaşma uygulaması BiP üzerinden Öğretmen Bilgi Servisi (ÖBS) ve Okul-Veli Asistanı (OVA) kurulacak.

Öğretmen ile veliler arasında hızlı iletişim için özel gruplar kurulabilecek

ÖBS ile öğretmenler, veliler ve Bakanlık personeli güvenli, etkili ve sürekli iletişimde kalabilecek.

Bakanlık merkez teşkilatı, buradan yayınlayacağı duyurularla tek bir kaynaktan, tüm taşra birimlerine, öğretmenlere ve diğer personeline doğru bilgiyi yerli ve milli mesajlaşma aracılığıyla doğrudan ulaştıracak.

Bakanlığın duyuruları, yönergeleri, kongreleri, kurul ve toplantıları gibi bilgilendirmeler bu servisten iletilebilecek ve uçtan uça şifreleme ile sistem üzerinden öğretmenlerle bölge ve grup bazlı mesajlaşma imkanı sağlanacak.

İlçe, okul ve zümre bazlı iletişimin de sağlanabileceği ve ilerleyen dönemde kullanıma açılacak Okul-Veli Asistanı ile de öğretmenler ile veliler arasında hızlı ve güvenli iletişim kurulması için özel gruplar oluşturulabilecek.

Veliler, çocuklarının performanslarını daha yakından takip edebilecek

OVA da ise veliler, eğitimleriyle ilgili bilgilendirmelere ulaşabilecek.

Böylelikle veliler, çocuklarının performanslarını daha yakından ve düzenli takip edebilecek.

Bakanlığın sistemleriyle entegrasyon çalışmalarının devam ettiği OVA'da, veliler servise operatörden bağımsız şekilde ulaşabilecek ve video, doküman, belge ve materyaller velilerle paylaşılabilecek.

Sistem üzerinden yapılacak anketler aracılığıyla veliler görüş ve önerilerini Bakanlığa doğrudan ulaştırılabilecek.

OVA, 2025-2026 eğitim öğretim yılının başında devreye alınacak.

BiP, Apple App Store ve Google Play Store üzerinden indirilebiliyor.