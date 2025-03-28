Çok Bulutlu 24.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Eğitim
AA 28.03.2025 12:39

MEB öğrenciler için ara tatil ve bayrama özel dergiler hazırladı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), ara tatil ve Ramazan Bayramı süresince öğrencilerin aileleriyle nitelikli zaman geçirmelerine destek olmak amacıyla hazırlanan "Bayram Neşesi" ve "Arada 1" dergileri erişime açıldı.

MEB öğrenciler için ara tatil ve bayrama özel dergiler hazırladı

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 29 Mart-6 Nisan tarihlerini kapsayan ara tatil ile Ramazan Bayramı'na özel olarak, okul öncesi çocuklar için "Bayram Neşesi", ilkokul ve ortaokul öğrencileri için de "Arada 1" adlı dergiler hazırlandı.

Bakanlık, "Bayram Neşesi" dergisiyle, öğrencilerin ara tatilde aileleriyle verimli zaman geçirmesini, öğrenme sürekliliğinin korunmasını ve bilgi, beceri ile tutumların kalıcılığını sağlamayı hedefliyor.

Milli, manevi ve kültürel değerlere uygun hazırlanan dergide okul öncesi dönemdeki çocukların dijital okuryazarlık becerilerini geliştirmeye yönelik etkinlikler de yer alıyor.

E-Kitap formatında sunulan dergi, EBA'da bulunan çocuk şarkıları, öykü kitapları ve eğitsel içeriklere yönlendirmeler içeriyor.

İlkokul ve ortaokul öğrencileri için "Arada 1" dergisi erişime açıldı

Temel Eğitim Genel Müdürlüğünce hazırlanan "Arada 1" dergisi, çocukların ara tatil döneminde aileleriyle kaliteli vakit geçirebilecekleri etkinlik önerileri sunuyor.

Dergide milli ve kültürel değerler ile Ramazan Bayramı'nın neşesini yansıtan içeriklerin yanı sıra oyunlarla öğrencilerin konsantrasyon, strateji geliştirme, problem çözme ve analitik düşünme becerilerini destekleyen etkinlikler yer alıyor.

Öğrencilerin okuma ve anlama becerilerini geliştirmeye yönelik içeriklerin de bulunduğu dergide farkındalık oluşturmak amacıyla Türkçe ve İngilizce şarkılar da bestelendi.

Dergilere MEB'in internet sitesinden ulaşılabiliyor.

ETİKETLER
Milli Eğitim Bakanlığı Tatil Eğitim Ramazan Bayramı
Sıradaki Haber
LGS merkezi sınavı için başvuru süresi uzatıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:14
Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden demir yolu geçecek
13:07
Ankara'da iki otomobil çarpıştı: 6 ölü, 3 yaralı
12:53
Bolu Dağı kesiminde bayram hareketliliği başladı
12:43
Katil İsrail'in Gazze'de düzenlediği saldırılarda 16 Filistinli öldü
13:00
Küçük alışkanlıklarla büyük sonuçlar almak mümkün mü?
12:31
Lübnan'da işgalci İsrail'in saldırı tehdidi nedeniyle bazı okullarda eğitime ara verildi
Antep baklavasında üretim Ramazan Bayramı öncesinde arttı
Antep baklavasında üretim Ramazan Bayramı öncesinde arttı
FOTO FOKUS
Myanmar merkezli 7,7'lik deprem Tayland'da da hissedildi
Myanmar merkezli 7,7'lik deprem Tayland'da da hissedildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ