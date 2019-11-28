Makine ve Kimya Endüstri Kurumu (MKEK), üç ayrı Organize Sanayi Bölgesi (OSB) bulunan Kırıkkale'de, uzun yıllardır yerli ve milli savunma sanayii alanında önemli çalışmalara imza atıyor.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, MKEK Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve mesleki eğitim merkezine ilişkin proje için Kırıkkale'de incelemelerde bulundu.

MKEK tesisleri ve silah fabrikasını ziyaret eden Özer'e, Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Varlı eşlik etti.

"MKEK bir okul gibi hizmet veriyor"

Mili Eğitim Bakan Yardımcısı Özer, Kırıkkale'nin savunma sanayiinde makine ve patlayıcı kimyası teknolojileri alanlarında çok büyük deneyiminin bulunduğunu söyledi.

[Fotoğraf: AA]

MKEK'nin yıllardan beri Kırıkkale'de bu alanda üretimini devam ettirdiğini ve meslek lisesi öğrencilerinin eğitimlerine destekte bulunarak aynı zamanda bir okul gibi hizmet verdiğini aktaran Özer, şöyle konuştu:

"MKEK Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kurmak için çalışmalarımızı bugün itibarıyla başlatıyoruz. Bu lisemizi, ASELSAN ile birlikte savunma sanayii alanında nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak üzere kurduğumuz ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi gibi kurgulayacağız. Dolayısıyla savunma sanayii alanında ikinci lisemizi Kırıkkale'de, üretimin yapıldığı yerde açmış olacağız."

Bu alanında ilk mesleki eğitim merkezi Kırıkkale'de olacak

MKEK Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine ilave olarak savunma sanayii alanında ilk "mesleki eğitim merkezi"ni de Kırıkkale'de açacaklarını belirten Özer, "Şu anda Kırıkkale'de 3 OSB bulunuyor ve her geçen gün güçleniyor. Savunma sanayii alanında 'usta' ihtiyacı giderek artıyor. Bu nedenle savunma sanayii alanında kalfa ve usta ihtiyacını gidermek için OSB'lerdeki işletmelerin iş yeri eğitimine destekleriyle ilk mesleki eğitim merkezimizi de Kırıkkale'de açacağız" dedi.

Kaynak: AA