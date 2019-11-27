Eğitim
YÖKDİL sonuçları açıklandı27 Kasım 2019 Çarşamba 12:04 - Son Güncelleme 27 Kasım 2019 Çarşamba 12:10
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca düzenlenen, Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı sonuçları açıklandı.
[Fotoğraf: AA]
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 3 Kasım'da 4 farklı dilde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavına (YÖKDİL) ait değerlendirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.
Kaynak: AA
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