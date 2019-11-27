Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Türk Kızılay arasında ilk yardım, kan bağışı gibi konularda eğitim verilmesi amacıyla iş birliği protokolü imzalandı. Ardından pilot uygulamaya Ankara'daki pansiyonlu okullarda görev yapan belletmen ve öğrencilerden başlandı.

MEB Ortaöğretim Genel Müdürü Yusuf Büyük, afetlere karşı önlem alma ve zarar azaltma kültürünü toplum içinde geliştirmeyi amaçladıklarını vurguladı.

Afetlerden korunma bilincinin oluşturulmasında eğitimlerin önemine dikkat çeken Büyük, şöyle konuştu:

"Öğretmen ve öğrencilerin afet sırasında ve sonrasında yapmaları gerekenlere dair bilgilendirilmeleri, ilk yardım eğitimi almaları hayati önem taşımakta. Eğitimlerimize katılan öğretmenlerimize uluslararası geçerliliği olan ilk yardım sertifikası vereceğiz. Afet bilinci ve afetlere hazırlık, bireylerin güvenli yaşam kültürünün bir parçası olmalı."

Ülke genelinde yaygınlaştırılacak

Büyük, 17 Ağustos 1999'daki Marmara Depremi sonrasında yaşananların ardından afete yönelik yaklaşımların yeniden ele alındığını hatırlatarak, "Afetler oluşmadan önce önlem alma faaliyetlerini içeren 'risk azaltma' ve 'hazırlıklı olma' çalışmaları hız kazandı. Gerçekleştirdiğimiz bu çalışma ve devamında yapılacak akran eğitimiyle okullarımızda oluşturulacak bilince katkı sağlamak amacıyla yola çıktık" dedi.

Büyük, eğitimleri ülke genelindeki tüm pansiyonlu okulların öğretmen ve öğrencilerine ulaştırmayı hedeflediklerini belirterek, şunları söyledi:

"Eğitimlerimizi UNICEF finansmanında yürütüyoruz. Ankara'da bulunan 10 pansiyonlu okulumuzdan 20 belletmen ile 40 öğrencimize yönelik dört günlük pilot uygulamayı hafta başında başlattık. Bu eğitimleri ilerleyen süreçte ülke genelinde yaygınlaştırmayı hedefliyoruz."

Kaynak: AA