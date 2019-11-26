Dünya Matematik Birliğinden (IMU) yapılan açıklamaya göre, 3'üncü ayın 14'üncü günü Pi günü olarak her yıl pek çok ülkede kutlanıyor. Dünya Matematik Günü (IDM) projesi, bu kutlamayı bütün matematik yelpazesini içerecek şekilde genişletiyor.

Uluslararası resmi lansman, 14 Mart 2020 tarihinin cumartesi gününe denk gelmesi nedeniyle 13 Mart Cuma 2020 tarihinde yapılacak. Bu kapsamda Paris'te UNESCO Genel Merkezinde ve Nairobi'de 10-13 Mart 2020'deki Gelecek Einstein Forumu 2020 (NEF2020) içerisinde uluslararası iki etkinlik düzenlenecek.

IMU adına IDM projesini başlatan Montreal Üniversitesi'nden Prof. Christiane Rousseau, şunları söyledi:

"Matematik, insanlık tarihi boyunca var oldu. Ama bugün, matematik o kadar ileri bir araç haline geldi ki çoğu insan yaşamımızın her yerinde olduğunu fark etmiyor bile. Halbuki 'Her Yer Matematik' ve bu da ilk IDM senesinin teması."

Kaynak: AA