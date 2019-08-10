Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğünce yürütülen Yurt Dışına Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Gönderilecek Adayları Seçme ve Yerleştirme (YLSY) Programı kapsamında yurt dışında eğitim görmek isteyen adaylar, resmi burslu öğrenci sistemi (REBUS) üzerinden, https://rebus.meb.gov.tr internet adresinden 26 Ağustos'a kadar başvuru yapabilecek.

Başkanlık personeli ve diğer vatandaşlar da başvurabilecek

Bakanlığın bursuyla bu yıl 1115 öğrenci yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek. YLSY bursları kapsamında Diyanet İşleri Başkanlığına 49 öğrenci kontenjanı verildi.

Programa ALES'ten 70 ve üzeri puan alan, 1989 ve sonrası doğanlar başvuru yapabilecek. Bir başka şart da başvuran kişinin 4 yıllık fakülte mezunu olması.

Diyanet İşleri Başkanlığı açısından devrim niteliğinde olan uygulamaya Başkanlık personeli ile diğer vatandaşlar da başvurabilecek.

"İş garantisi olan cazip bir burs programı"

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Selim Argun, öğrencilere resmi burslu statüde yurt dışında yüksek lisans ve doktora imkanı sağlayan program hakkında konuştu.

Yurt dışına gidecek öğrencilerin akademik çalışma yapabileceği alanlar hakkında bilgi veren Argun, şunları söyledi:

"Öğrenciler diğer ülkelerdeki dini yapıları inceleme, İslam hukuku ve fıkhı alanında yeni gelişmeleri takip etme, İslami finans, helal gıda sektörü, dini azınlıklar hukuku, din sosyolojisi, radikalleşme, azınlık fıkhı, biyoetik ve ibadet vakitlerinin tespiti, modern İslami akımlar, modern düşünce akımları, deizm ve ateizm gibi alanlarda çalışma yapabilecek.

Eğitimlerini tamamlayıp yurda döndüklerinde yurt dışında geçirdikleri sürenin 2 katı kadar zorunlu olarak kurumda hizmet edecekler. Yüksek lisansını bitiren adaylar Diyanet İşleri Başkanlığı ve Din İşleri Yüksek Kurulunda uzman yardımcısı, doktora öğrenimini tamamlayıp dönen adaylar ise uzman olarak görev yapacaklar. Dolayısıyla iş garantisi olan cazip bir burs programıdır. İlanda belirtilen gerekli şartları haiz tüm adayların programa başvurmalarını tavsiye ediyorum."

"Hiçbir kadronun boş kalmasını istemiyoruz"

Adayların Avrupa, Kuzey ve Güney Amerika, Kuzey Afrika ve bazı İslam ülkelerinin de aralarında yer aldığı 35 bölgede akademik çalışma yapma imkanına kavuşacağını vurgulayan Argun, Diyanet İşleri Başkanlığına verilen hiçbir kadronun boş kalmasını istemediklerini dile getirdi. Argun, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu 49 kadronun hepsinin dolmasını, bu arkadaşlarımızın o ülkelere giderek evvela yabancı dillerini geliştirmek, yüksek lisans ve doktora tezlerini hazırlamak suretiyle oradaki bilgi ve tecrübe birikimini alıp ülkemize, kurumumuza getirmelerini ve katkı sunmalarını bekliyoruz. Kayıtlar açılmış durumda. Adayların Diyanet İşleri Başkanlığına değil Milli Eğitim Bakanlığına müracaat etmeleri gerekiyor.

Bütün iş ve işlemler Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından takip edilecek. Oluşturulacak komisyonlar ve mülakat heyetlerinde Başkanlığımızı temsilen görevliler de olacak. Kazandıktan sonra da yine iş ve işlemler Bakanlık tarafından takip edilecek. Eğitim programı tamamlanıp ülkeye dönüldükten sonra kurumumuza alınacaklar ve hizmet süreci başlamış olacak."

Kaynak: AA