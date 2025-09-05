MEB, farklılaştırılmış öğretime yönelik kılavuz kitap seti yayımladı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, her öğrencinin hikayesinin farklı olduğu gerçeğinden hareketle hazırlanan kitap seti, öğrencilerin bireysel farklılıklarını, sürekli değerlendirme ve uyarlama yaklaşımlarını ön plana çıkarmayı hedefliyor.

Zenginleştirme Kılavuz Kitapları, genişletilmiş ve derinlemesine öğrenme fırsatları sağlayarak öğrencilerin bilgi ve becerilerini geliştirmeyi amaçlıyor. Destekleme Kılavuz Kitapları ise öğrenme sürecinde daha fazla zaman ve tekrara ihtiyaç duyan öğrenciler için içerik, süreç, ürün ve öğrenme ortamındaki uyarlamaları içeriyor.

Bu doğrultuda hazırlanan öğretmen kılavuzları, 9 ve 10. sınıf öğrencileri için fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya, felsefe, matematik ile Türk dili ve edebiyatı derslerini kapsıyor.

Zenginleştirme ve Destekleme Etkinlikleri Kılavuz Kitapları'na "tymm.meb.gov.tr" adresinden erişilebiliyor.