LGS'de ikinci nakil işlemlerinde son gün

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayınladığı LGS yerleştirme takviminde LGS 2. Nakil başvuru tarihleri olarak 29 Temmuz – 2 Ağustos günleri açıklanmıştı. Bu kapsamda LGS 2. Nakil başvuraları bugün sona eriyor. Tercih işlemleri 'e-okul' üzerinden yapılıyor.
2'nci nakil döneminde yerleşemeyen öğrenciler için 3'üncü nakil süreci başlayacak.
6-14 Ağustos tarihleri arasında boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler başvuracak. 3'üncü nakil sürecinde başvuruları il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları alacak.
Okul ve kurumlar yatılılık başvurularını 19-23 Ağustos tarihleri arasında alacak.
26 Ağustos'ta ise yatılılık yerleştirme sonuçları ilan edilecek.