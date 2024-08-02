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Eğitim
TRT Haber 02.08.2024 09:28

LGS'de ikinci nakil işlemlerinde son gün

Liselere Geçiş Sistemi kapsamında, yerleştirmeye esas ikinci nakil tercihleri bugün sona eriyor.

LGS'de ikinci nakil işlemlerinde son gün

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayınladığı LGS yerleştirme takviminde LGS 2. Nakil başvuru tarihleri olarak 29 Temmuz – 2 Ağustos günleri açıklanmıştı. Bu kapsamda LGS 2. Nakil başvuraları bugün sona eriyor. Tercih işlemleri 'e-okul' üzerinden yapılıyor.

Nakil sonuçları, 5 Ağustos'ta ilan edilecek

2'nci nakil döneminde yerleşemeyen öğrenciler için 3'üncü nakil süreci başlayacak.

6-14 Ağustos tarihleri arasında boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler başvuracak. 3'üncü nakil sürecinde başvuruları il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları alacak.

Okul ve kurumlar yatılılık başvurularını 19-23 Ağustos tarihleri arasında alacak.

26 Ağustos'ta ise yatılılık yerleştirme sonuçları ilan edilecek.

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LGS Milli Eğitim Bakanlığı
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