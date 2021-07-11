Öğrenciler üç ayrı alanda toplam 20 okul tercih edebilecek. Sınavla alan okullardan ise 10 tercih hakları olacak.

Uzmanlara göre, kontenjanların düşmesi öğrencileri korkutmamalı.

"Kontenjanlar düştü ama sınava giren öğrenci sayısı da azaldı"

Eğitim Uzmanı Süleyman Beledioğlu, kontenjanların düştüğünü ancak giren öğrenci sayısının da azaldığını belirterek, "Sayısal olarak yüzdelik dilimin içerisindeki öğrenci sayısı da o oranda azaldığı için bir şey değişmeyecektir” diyor.

Tercihler 16 Temmuz’da sona erecek. Yerleştirme sonuçları ise 26 Temmuz'da açıklanacak.

