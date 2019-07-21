Bir milyondan fazla öğrenci 1 Haziran'da gerçekleştirilen LGS kapsamındaki merkezi sınavda ter döktü.

Puanlar alındı, lise tercihleri yapıldı. Gözler şimdi yerleştirme sonuçlarında. Lise yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar bugün açıklanacak.

Adaylar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinden sonuçları öğrenebilecek.

Üniversite tercihleri 23 Temmuz'da başlayacak

Milyonlarca adayın iyi bir üniversite hayaliyle başvurduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda ise tercih sürecine sayılı günler kaldı.

2019-YKS sınavı tercihleri 23 Temmuz'da başlayacak.

Adaylar, ÖSYM'nin internet adresinden tercihlerini yapabilecek.

Temel Yeterlilik Testi'nde 150 ve üzeri puan alan adaylar ön lisans programlarını,

Alan Yeterlilik Testi veya Yabancı Dil Testi'nin ilgili puan türünde 180 ve üzeri alan adaylar ise lisans programlarını tercih edebilecek.

Adaylar, tercih işlemlerini T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile 29 Temmuz'a kadar gerçekleştirebilecek.

Yerleştirme sonuçları da ÖSYM'nin internet adresinden duyurulacak.

Kaynak: TRT Haber