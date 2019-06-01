Liselere Geçiş Sistemi sınavı için maraton başladı. Peki LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte Liselere Geçiş Sistemi sınavıyla ilgili ayrıntılar:

Sınav kaç oturumdan oluşuyor?

Milli Eğitim Bakanlığınca, 2018-2019 eğitim öğretim yılını kapsayan sınav 8’inci sınıf öğretim programları esas alınarak yapılacak.

İki oturum hâlinde uygulanacak sınavda, çoktan seçmeli 90 soru sorulacak ve aynı gün yapılacak.

Birinci oturum, 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve süresi 75 dakika. İkinci oturum ise 40 soruluk sayısal alandan oluşacak ve süresi 80 dakika olacak.

Birinci oturumda, 8’inci sınıf Türkçe, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile Yabancı Dil, ikinci oturumda ise Matematik ve Fen Bilimlerinden sorular yöneltilecek.

Hangi okullar merkezi sınav ile öğrenci alıyor?

Merkezi Sınav ile öğrenci alan liseler ise şöyle:

-Fen liseleri

-Sosyal bilimler liseleri

-Mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programları

-Özel program ve proje uygulayan eğitim kurumları

LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Merkezi sınav sonuçları 24 Haziran 2019 tarihinde https://www.meb.gov.tr internet adresinde ilan edilecek.

Kaynak: TRT Haber