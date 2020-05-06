Kılavuzda sınav giriş belgelerine ilişkin önemli bir değişiklik yer aldı. Buna göre, belgeler, okul müdürlükleri tarafından elektronik ortamdan alınarak onaylanıp öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır bulundurulacak. Daha önceki uygulamada öğrenci ya da veliler sınav giriş belgelerini okul müdürlüklerinden teslim alıyordu.

Kılavuzda yapılan bir diğer değişiklikle adayların geçerli kimlik belgesinde, yani nüfus cüzdanı ya da T.C. kimlik kartlarında, 15 yaşından itibaren fotoğraf bulundurulması şartı aranmayacak.

LGS ne zaman yapılacak?

Kılavuzda sınav tarihi 20 Haziran 2020 Cumartesi günü olarak değiştirildi.

LGS sınav giriş yerleri

Kılavuza göre, bu yıl tüm öğrenciler sınava kendi okullarında girecek.

Başka illerde bulunan öğrenciler 15 Haziran’a kadar başvuru yapabilecek

Nakil, zorunlu ikamet değişikliği, mevsimlik işçilik, yurt dışından gelmiş olma, tayin nedeniyle yer değişikliği gibi mücbir sebeplerden başka illerde bulunan öğrencilerin sınava katılabilmesi için, bu durumdaki öğrencilerin velileri, il/ilçe milli eğitim müdürlüklerine 15 Haziran'a kadar başvuru yapabilecek.

2020 LGS Başvuru ve Uygulama Kılavuzu için tıklayınız

LGS sınav giriş belgesi ne zaman ilan edilecek?

Ayrıca yapılan değişikliğe göre öğrencilerin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler sınavdan en az 7 gün önce e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'nden ilan edilecek.

Sınav sonuçları, 16 Temmuz 2020 tarihinde https://www.meb.gov.tr internet adresinden açıklanacak.