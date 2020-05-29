Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) uzaktan eğitimle öğrencilere eğitim desteğini sürdürürken, sunduğu yeniliklerle de hizmet çeşitliliğini artırıyor.

LGS 1000 soruluk çalışma destek paketi

LGS kapsamında merkezi sınava katılacak öğrencilerin hazırlık sürecine destek olmak için 1000 sorudan oluşan mayıs ayı 2'nci çalışma soru destek paketi yayımlandı.

8'inci sınıf öğrencileri için birinci dönem müfredat ve kazanımlarına yönelik 516 soruluk ilk destek paketi 16 Nisan'da, 1000 soruluk mayıs ayı birinci destek paketi 4 Mayıs’ta yayımlandı. Bugün erişime açılan 1000 sorudan oluşan mayıs ayı çalışma soruları 2'nci destek paketiyle birlikte toplam 2 bin 516 soru, öğrencilerin kullanımına sunuldu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, LGS kapsamındaki merkezi sınava katılacak öğrencilerin en iyi şekilde hazırlık yapabilmeleri, Türkiye'nin her yerindeki çocuğa fırsat adaleti sağlayabilmek için gayret sarf ettiklerini belirtti.

Mayıs ayı LGS çalışma soruları için tıklayınız.

LGS Mayıs ayı 2. örnek sorular yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), LGS kapsamında yapılacak merkezi sınava girecek öğrenciler için her ay yayımlanan örnek soru kitapçığı, okulların yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle kapalı olduğu süreçte ayda iki kez sunulmaya başladı.

Her ay iki kez yayımlanan örnek soru kitapçığına ilave olarak 8. sınıf öğrencilerine her ay yaklaşık bin sorudan oluşan çalışma soruları ve çözümleriyle de destek olunuyor.

Bu kapsamda "Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınava" yönelik örnek soruların mayıs ayına ait 2. kitapçığı yayımlandı. Kitapçıkta yer alan sorular, yalnızca birinci dönem müfredatı ve kazanımlarını kapsayacak şekilde düzenlendi.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava yönelik MEB tarafından hazırlanan örnek soru kitapçığında sayısal bölümden 20, sözel bölümden 25 soruya yer verildi.

Mayıs ayı sayısal bölümü 2. örnek soru kitapçığı için tıklayınız.

Mayıs ayı sözel bölümü 2. örnek soru kitapçığı için tıklayınız.