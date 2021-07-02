Yükseköğretim alanında kalite güvence sisteminin güçlendirilmesi amacıyla, 2015 yılında Yükseköğretim Kurulu’na (YÖK) bağlı olarak kurulan Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK), YÖK’ün yetki devri çalışmaları kapsamında 2017 yılında idari ve mali açıdan bağımsız bir kuruluş haline geldi.

YÖKAK genç ve dinamik bir kuruluş olup, kısa bir sürede dünya ile uyumlu bir kalite kurulu haline geldi.

Üniversitelerin son 6 yıllık raporları ve performans göstergeleri yayımlandı

Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas, yaptığı yazılı açıklamada, üniversitelerin 6 yıllık süreçteki kalite odaklı gelişimini gösteren “Kurum İç Değerlendirme” ve “Kurum Performans Göstergeleri” raporlarına, “www.yokak.gov.tr” web sayfasındaki raporlar bölümünden ulaşılabileceğini söyledi.

Muzaffer Elmas açıklamasına şu sözlerle devam etti:

"Dış değerlendirme süreçlerimiz kapsamında; üniversitelerimiz, öncelikle Kalite Güvence Sistemi, Eğitim ve Öğretim, Araştırma ve Geliştirme, Toplumsal Katkı ve Yönetim Sistemi alanlarında 22 ölçüt ve 56 alt ölçüt açısından hangi aşamada olduğunu kanıtlarıyla ortaya koyan kapsamlı bir rapor hazırlamaktadır. Böylece kurum kendi kendini tanıyor ve değerlendiriyor ki, bu sürecin en önemli aşamasıdır. Daha sonra YÖKAK tarafından oluşturulan ve aralarında öğrencilerin ve yabancı değerlendiricinin de bulunduğu 8 kişiden oluşan değerlendirme takımları tarafından bu raporlar okunarak ve kendi aralarında yoğun toplantılar yapılarak ön değerlendirme gerçekleştirilmektedir. Sonrasında takımlar, uzaktan veya yüz yüze şekilde ön ziyaret ve saha ziyareti yaparak üniversitenin tüm birimlerini ziyaret etmekte, öğrenciler başta olmak üzere iç ve dış paydaşları ile bir araya gelmekte, kurumun durumunu sahada değerlendirmekte ve sonucunda Geri Bildirim Raporu veya Akreditasyon Raporu hazırlamaktadır"

Kurumsal akreditasyon programı kapsamında YÖKAK’ın ilgili komisyonları ve kurulu bu raporu dikkate alarak ve değerlendirme takımı ile bir araya gelerek, üniversitelere 5 yıl süreyle “tam akreditasyon” ya da 2 yıl süreyle “koşullu akreditasyon” kararını veriyor.

Kurumsal Akreditasyonla üniversiteler sürekli iyileşecek

2020 yılında ilk kez uygulanmaya başlanan Kurumsal Akreditasyon Programı ile Türkiye’deki üniversitelerin ulusal hedeflere katkısını ve dünyadaki görünürlüğünün artırılmasının amaçlandığını belirten Elmas sözlerine şöyle devam etti:

"2020 yılında başvuru yapan 60’a yakın üniversite içerisinden 11 üniversite (Akdeniz Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve TED Üniversitesi) Kurumsal Akreditasyon Programı’na dâhil edilmiştir. Bugünlerde değerlendirme süreçleri tamamlanmakta olup diğer üniversiteler de ilerleyen süreçte açıklanacaktır. Açıklanan ilk üniversite olan Ege Üniversitesi, YÖKAK Kurul Toplantısında verilen kararla 5 yıl süre ile “tam akreditasyon” hakkını kazanmıştır"