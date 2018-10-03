KPSS'nin yapılacağı gün nüfus müdürlükleri açık olacak

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (2018-KPSS Ortaöğretim) 7 Ekim Pazar günü yapılacağı hatırlatıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sınava katılacak adaylardan nüfus cüzdanını kaybeden ya da yeniden çıkarmak isteyenlere, '2018-KPSS Ortaöğretim Sınavı'na Giriş Belgesi' ile 2 fotoğrafını yanında getirmeleri kaydıyla yeni kart düzenleninceye kadar geçerli olacak 'Geçici Kimlik Belgesi' verilmesi için Nüfus ve Vatandaşlık İl Müdürlüğü ile Altındağ, Beypazarı, Çankaya, Etimesgut, Keçiören, Mamak, Polatlı, Sincan, Şereflikoçhisar ve Yenimahalle ilçe nüfus müdürlükleri, 7 Ekim Pazar günü 07.00-10.00 saatleri arasında açık tutulacaktır."

Kaynak: AA