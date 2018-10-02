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2018-2019 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni yarın yapılacak

2018-2019 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni yarın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenecek.

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2018-2019 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni yarın yapılacak

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezinde yarın düzenlenecek "2018-2019 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni"nde, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından geçen yıl ilk kez verilen "YÖK Üstün Başarı Ödülleri"ni bu yıl almaya hak kazanan kişi ve kurumlara ödülleri takdim edilecek.

Yarın saat 12.00'de başlayacak ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması öngörülen törene, Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanının yanı sıra YÖK üyeleri, ilgili kurum başkanları, büyükelçiler, üniversite rektörleri ile üniversiteleri temsilen akademisyen ve öğrenciler, yaklaşık 2 bin kişi iştirak edecek.

Kaynak: AA

Etiketler: külliye, beştepe, akademik yıl, açılış
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