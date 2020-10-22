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KPSS sonuçları bugün açıklanacak
Milyonlarca kişi Kamu Personeli Seçme Sınavı lisans sonuçlarını bekliyor. ÖSYM sınav takvimine göre KPSS sonuçları bugün açıklanacak.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin takvimine göre, KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavlarının sonucu bugün açıklanacak.
Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecek.
Kamu Personeli Seçme Sınavı lisans oturumları 6 Eylül'de genel kültür ve genel yetenek ile eğitim bilimleri testleri ile başlamış, 20 Eylül'de yapılan öğretmenlik alan bilgisi testiyle sona ermişti.
Etiketler: KPSSSon Güncelleme: 22 Ekim 2020 Perşembe 05:14
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