Haber Giriş: 28 Temmuz 2022 Perşembe 14:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
KPSS lisans alan bilgisi oturumları giriş belgeleri erişime açıldı
ÖSYM tarafından 6-7 Ağustos'ta gerçekleştirilecek 2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları oturumlarına girecek adayların sınava giriş belgeleri erişime açıldı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 6 Ağustos'ta yapılacak 2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları 1. oturumu (kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri) ve 2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları 2. oturumu (hukuk, iktisat, maliye) ile 7 Ağustos'taki 2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturumu'na (işletme, muhasebe, istatistik) katılacak adayların, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecek.
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