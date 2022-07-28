Haber Giriş: 28 Temmuz 2022 Perşembe 12:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Öğretmenlerin mazeret tayinleri için başvurular 5 Ağustos'ta başlayacak
Milli Eğitim Bakanlığınca yayımlanan duyuruya göre, öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirmeleri için ön başvurular, 5-11 Ağustos'ta alınacak.
Milli Eğitim Bakanlığınca öğretmenlerin aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değiştirme duyurusu yayımlandı.
Duyuruya göre, yer değişikliği için birinci aşama başvuruları, 5 Ağustos'ta başlayacak 11 Ağustos'ta saat 16.00'ya kadar yapılabilecek.
Tercihlerin yapılması ve onay süreci, 15-19 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.
Atamalar 23 Ağustos'ta, tebligat ve ilişik kesme işlemleri ise 24 Ağustos'tan itibaren yapılacak.
652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin ek 4'üncü maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yaparken sözleşme gereği 3 yıllık çalışma süresini tamamlayıp öğretmen kadrolarına atananlar da mazerete bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunabilecek.
Etiketler: Öğretmen Ataması Milli Eğitim Bakanlığı
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