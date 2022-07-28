Haber Giriş: 28 Temmuz 2022 Perşembe 12:43Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
KPSS lisans oturumları pazar günü yapılacak
[Fotograf: AA]
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca, 2022-Kamu Personel Seçme Sınavı genel yetenek-genel kültür ile eğitim bilimleri oturumları 31 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2022-KPSS Lisans, genel yetenek-genel kültür ile eğitim bilimleri oturumuna katılacak adayların, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.
Sınav yerlerini gösteren giriş belgeleri, "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden edinilebilecek.
Adaylar, 2022-KPSS Lisans, genel yetenek-genel kültür oturumu için saat 10.00, eğitim bilimleri oturumu için saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
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