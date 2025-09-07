KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür oturumunun cevap anahtarı yayımlandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, bugün uygulanan Kamu Personel Seçme Sınavı (2025-KPSS) A Grubu Sınavı'nın Genel Yetenek-Genel Kültür oturumunun temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının yüzde10'u erişime açıldı.

Sınava başvuran adaylar, temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına bugünden itibaren ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecek.

Temel soru kitapçığının görüntüleme süreci 17 Eylül 2025 saat 23.59'da sona erecek.