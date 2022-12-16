Haber Giriş: 16 Aralık 2022 Cuma 10:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi sınavı sonuçları açıklandı
[Fotograf: AA]
2022-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi sınavı sonuçlarının açıklandı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden (ÖSYM) yapılan açıklamaya göre, 27 Kasım'da uygulanan 2022-KPSS DHBT sınavı değerlendirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.
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