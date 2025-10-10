Parçalı Bulutlu 16.4ºC Ankara
Eğitim
AA 10.10.2025 14:20

KPSS cevap kağıtları erişime açıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 2025-KPSS A Grubu Sınavı (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi) cevap kağıtları ve aday cevapları erişime açıldı.

KPSS cevap kağıtları erişime açıldı

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 7 Eylül'deki 2025-KPSS A Grubu Sınavı'nın Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile 13-14 Eylül'deki Alan Bilgisi oturumlarına katılan adayların, cevap kağıtları ve cevap kağıtlarına yaptıkları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen cevapları ile soruların yanıtları 10 gün süreyle erişime sunuldu.

Adaylar, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresine T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak ilgili sınavı ve "Cevap Kağıdı Görüntüleme" ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kağıdı görüntüsünü, işaretlemelerini ve bunların optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen yanıtları ile doğru cevapları görebilecek.

Ayrıca adaylar, cevap anahtarının yayımlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile kendilerinin verdiği yanıtı bulabilecek.

Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntüleniyor. Bu sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile ham puanları da gösteriliyor.

KPSS
